ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولة 30 “أتليتكو سيميوني يواصل نزيف النقاط”

تعرف على ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 برسم الجولة 30، والتي شهدت إقامة 4 مباريات، كان أبرزها بين ريال بيتيس ومتصدر البطولة “أتليتكو مدريد”، اضافة الى مباراة فالنسيا مع ريال سوسيداد.

افتتح فياريال مباريات الأحد باستقبال أوساسونا، فيما انتهت مباراة فالنسيا مع سوسيداد بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق، وانتهت مباراة بلد الوليد مع غرناطة بفوز هذا الاخير بهدفين لهدف.

وحط رجال دييجو سيميوني الرحال إلى ملعب ريال بيتيس بينتو فيامارين في مباراة صعبة ومعقدة في ختام مباريات اليوم الأحد.

وتواصل نزيف نقاط أتلتيكو مدريد بالسقوط في تعادل إيجابي بنتيجة 1/1، ليضع زملاء لويس سواريز أنفسهم تحت ضغط غير عادي في الجولات المتبقية من الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني.. “ريال مدريد يزاحم الأتلتي بعد إقصاء البرسا»

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين على الغريم التقليدي برشلونة، في مباراة كلاسيكو الأرض التي أقيمت ضمن مباريات أمس السبت 10 أبريل ليُقصي البرسا من طريقه نحو تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

لكن أتلتيكو مدريد تمكن من استرداد المركز الأول بعد تعادله مع ريال بيتيس، علمًا بأنه كان السباق في التسجيل خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

التالي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولة 30

1. أتليتكو مدريد 67 نقطة من 30 مباراة

2. ريال مدريد 66 نقطة من 30 مباراة

3. برشلونة 65 نقطة من 30 مباراة

4. إشبيلية 58 نقطة من 29 مباراة

5. سوسيداد 47 نقطة من 30 مباراة

6. ريال بيتيس 47 مباراة من 30 مباراة

7. فياريال 46 نقطة من 30 مباراة

8. غرناطة 39 نقطة من 30 مباراة

9. ليفانتي 38 نقطة من 30 مباراة

10. سيلتا فيجو 37 نقطة من 29 مباراة

11. أثليتيك بلباو 37 نقطة من 30 مباراة

12. قادش 35 نقطة من 30 مباراة

13. فالنسيا 34 نقطة من 30 مباراة

14. أوساسونا 34 نقطة من 30 مباراة

15. خيتافي 30 نقطة من 30 مباراة

16. هويسكا 27 نقطة من 30 مباراة

17. بلد الوليد 27 نقطة من 30 مباراة

18. إلتشي 26 نقطة من 30 مباراة

19. ألافيس 24 نقطة من 30 مباراة

20. إيبار 23 نقطة من 30 مباراة