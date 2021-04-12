نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني «بيلجريني يُجامل ريال مدريد»

تعرف على نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة 30.

قدم “مانويل بيلجريني” هدية لفريقه السابق ريال مدريد، بعدما قاد ريال بيتيس إلى تعادل أمام متصدر ترتيب الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بينتو فيامارين.

وبهذا التعادل، رفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة، ليصبح الفارق بينه وبين ملاحقه ريال مدريد المنتصر في الكلاسيكو أمس على برشلونة، نقطة واحدة فقط، في المقابل أصبح رصيد ريال بيتيس 47 نقطة في المركز السادس.

وأدار مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس الحكم الاسباني “غييرمو كوادرا فرنانديز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ودخل اتلتيكو مدريد اجواء المباراة بشكل مبكر، وضغط على ريال بيتيس حتى افتتح له التسجيل الجناح الدولي البلجيكي “يانيك كاراسكو” في الدقيقة الخامسة.

وتسلم “يانيك كاراسكو” كرة على جهة اليسار، وتوغل داخل منطقة ريال بيتيس، قبل أن يقدم تمريرة بينية إلى أنخيل كوريا الذي أعادها له مرة أخرى ليسجل البلجيكي في المرمى الخالي.

وتراجع اداء اتلتيكو مدريد كثيرًا بعد تسجيله هدف التقدم، ليتسلم ريال بيتيس زمام الأمور وشن أكثر من هجمة على مرمى يان أوبلاك، قبل أن ينجح كريستيان تيلو في تسجيل التعادل عند الدقيقة (20).

وجاء هدف كريستيان تيلو لصالح ريال بيتيس من هجمة منظمة، بدأها المخضرم خواكين سانشيز الذي تقدم بالكرة من جهة اليسار ومرر إلى الظهير أليكس ميرينو ليرسلها الأخيرة عرضية رائعة قابلها تيلو بتسديدة على الطائر سكنت شباك أوبلاك.

ومع نهاية الشوط الأول تلقى اتلتيكو مدريد ضربة موجعة بإصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس بعد التحام في كرة مشتركة مع الجزائري “عيسى ماندي”، غادر إلى إثرها الميدان.

وفي معظم فترات الشوط الثاني كان ريال بيتيس الطرف الأفضل ولكن تألق الحارس يان أوبلاك حرمهم من تسجيل هدف الفوز، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

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