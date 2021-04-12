يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 11 أبريل 2021، لحساب الجولة 31 من المسابقة، والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد فى قمة الجولة أمام توتنهام هوتسبير.

وعلى استاد “توتنهام” بالعاصمة لندن، أفلت مانشستر يونايتد من كمين مضيفه توتنهام بفوز ثمين بنتيجة 3-1، وثأر الشياطين الحمر لهزيمته الثقيلة بنتيجة 6-1 أمام مضيفه اليوم فى مباراة الذهاب بالموسم الحالي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي ، وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة.

وفى مباراة آخري اليوم الاحد، عزز وست هام آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين بنتيجة 3-2 على ليستر سيتي.

وفى نفس الجولة، حافظ ارسنال على آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل بالفوز بنتيجة 3-صفر على شيفيلد يونايتد الذي اقترب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتركت النتيجة أرسنال في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة من 31 مباراة، بينما يتذيل شيفيلد الترتيب وله 14 نقطة وبفارق 18 نقطة عن منطقة الأمان قبل سبع جولات على النهاية.

إليكم جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم فى الجولة 31