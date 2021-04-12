شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين «جاد وسليمان وبسام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى برئاسة محسن صالح التعاقد مع حارس مرمى للفريق الكروى الأول ليكون بديلا لمحمد الشناوى الحارس الأساسى خلال الموسم المقبل، وتفاضل اللجنة بين ثلاثة حراس ظهروا بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة مع أنديتهم على رأسهم محمد بسام حارس طلائع الجيش ومحمود جاد حارس إنبى والمهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة تبحث إعادة النظر فى الاستفادة من حراس المرمى المتواجدين داخل الفريق سواء بالاستغناء أو الإعارة وهم على لطفى ومصطفى شوبير، ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء فإن ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى أبدى إعجابه بالثلاثى وأشاد بهم وطلب التعاقد مع أحدهم فى الميركاتو الصيفى.

فى سياق آخر، طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، تقريرا موسعا وشاملا عن حالة معلول ظهير أيسر الفريق الذى يتلقى العلاج حالياً من إصابة العضلة الخلفية. ويغيب على معلول عن مباريات الأهلى منذ فترة وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية.

وتجددت إصابة على معلول مؤخراً الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن.

وطلب موسيمانى من طبيب الفريق أحمد أبوعبلة تقريرا دوريا عن حالة معلول وسر تجدد الإصابة وكيفية عودة اللاعب للملاعب دون تجدد الإصابة. وشدد المدير الفنى على ضرورة الاستعانة بأحدث سُبل التأهيل والعلاج حتى يعود معلول سريعاً للمباريات ودون أن تتفاقم إصابته خاصة بعدما أظهرت الفحوصات الأخيرة حاجة اللاعب لخمسة أسابيع للعودة للملاعب.

من جانبه، قرر الجهاز الطبى بالفريق وضع برنامج تأهيل لياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، بعد شكوى اللاعب من الإصابة فى العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزانى، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، الجمعة، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة فى المباريات القادمة، سواء فى مباراة النصر بدور الـ32 للكأس أو مباراة القمة ضد الزمالك على أقصى تقدير.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الأخير على ملعب التتش، قبل مباراة سيمبا التنزانى فى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح أبوعبلة أن حالة ياسر إبراهيم مطمئنة إلى حد كبير، وأنه فضل منحه راحة من المران الأخير، على أن يتم تقييم حالته عقب مباراة سيمبا.

وواصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى، للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة. وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزانى فى دورى أبطال إفريقيا، بسبب إصابته فى العضلة الضامة، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله محمد شريف.