شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الزمالك لا يلوم إلا نفسه في الخروج الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، إن فريق سيراميكا كليوباترا تأثر بتأجيل مباراته ضد الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وأضاف ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية: «تأجيل مباراة سيراميكا أمام الإنتاج أثر كثير على الفريق، خاصة وأن اللاعبين كانوا في فورمة رائعة عقب مباراة الإسماعيلي».

وتابع: «هدف الإنتاج الحربي في شباك سيراميكا، به نسبة توفيق إلى حد ما، وهدف صالح جمعة من أجمل أهداف الموسم».

وأضاف: «تعيين فينجادا كمدير فني للمنتخبات الوطنية قرار جيد، إنه يمتلك امكانيات فنية كبيرة وفكر سيفيد هذا المركز خلال الفترة المقبلة».

كما تحدث عن الزمالك قائلا: «الزمالك لا يلوم إلا نفسه في الخروج الأفريقي بعد تعادل الترجي أمام المولودية في الجولة الأخيرة من بطولة دوري ابطال افريقيا، تراجع الترجي في شوط المباراة الثاني ملحوظ ولكن ليس هناك شئ ملموس يستند إليه أحد».

وأكد: «لا بد من الاعتراف بتقصير لاعبي الزمالك في حق الجماهير، وانفسهم بعد التهاون في بعض مباريات البطولة خلال مشوارهم، وأتمنى عدم مواجهة الأهلي لصن داونز الجنوب أفريقي لان نسخة صن داونز الحالية قوية ومنظمة».