شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: رمضان صبحي لم يحقق طموحه.. وعلى موسيماني مراجعة أحمال لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لم يحقق طموحه مع فريقه حتى الآن، خاصة أنه خارج من ناد كبير بحجم الأهلي نادي بطولات، ويحصل على ألقاب ويلعب على المركز الأول، وكون رمضان يصرح بأنه يرغب عن تحقيق طموحه، فأنا أرى أنه يفكر بعقلية واحد خبرته 23 سنة وفكره قد يتغير في المستقبل ويقيم تجربته بشكل جيد، وعلى المستوى الدوري أو إفريقيا لم يحقق طموحه.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "هناك ضغوط على فريق بيراميدز نتيجة عدم تحقيق النتائج المتوقعة وهناك ضغط إعلامي وجماهيري عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى النجوم الموجودة داخل الفريق، ومن الممكن أن يواجه مشكلة في عدم التأهل للدور التالي من بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "على الأهلي وموسيماني مراجعة الأحمال البدنية في التدريبات؛ لأن معظم الإصابات عضلية، وعليه أن يعود للأحمال والعمل على العضلات الخلفية، فقلق جماهير الأهلي من الأداء والنتائج أمر محبب لأنه ينعكس بالإيجاب على الفريق".

وتابع: "الزمالك هو اللي فرط في النقط بدور المجموعات الإفريقي، وللأسف صحح موقفه في دوري أبطال أفريقيا متأخرا، وخروجه من أفريقيا سلاح ذو حدين، إما التركيز في الدوري لأنه بطولة ثانية، وهي بطولة النفس الطويل، أو بطولة الكأس، وهما بطولتان ليستا سهلتين؛ لأن الأهلي منافس قوي له، والدوري بطولته المفضلة".