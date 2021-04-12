شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: موقف بيراميدز في الكونفدرالية «محرج» بعد الهزيمة من الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، إن موقف بيراميدز ببطولة الكونفدرالية تأزم كثيرا بعد الهزيمة من الرجاء المغربي.

وأضاف ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن بيراميدز يعاني من تفكك في داخل الفريق، وهناك أخطاء فنية كثيرة يقع فيها اللاعبون.

وأكد ضياء السيد أن بيراميدز بات موقفه محرجا بعد هزيمة اليوم، خاصة وأنه مقبل على مواجهة صعبة أمام نكانا في زامبيا والذي يتساوى معه في رصيد النقاط.

وأتم: «محمود فتح الله وهاني سعيد، عليهما دور كبير خلال الفترة المقبلة داخل بيراميدز، من أجل إعادة الهدوء للنادي من جديد».