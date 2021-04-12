شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يعلن أسباب إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك بدوري 99 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، إنه تقرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك، بعد مواجهة اليوم الأحد، في دوري الجمهورية بدوري 99.

وأضاف احمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية، ـن اتحاد الكرة قرر إقامة جميع المسابقات من دور واحد من تولي إدارة الاتحاد فيما عدا مسابقات الجمهورية.

وتابع: «مسابقة 99 انتهت، وكان من المفترض أن تكون ضمن منافسات الموسم الماضي ولاتقام مرة أخرى، هي مسابقة ليست مهمة بالنسبة لنا، دوري 2003 عو المهم بسبب كأس العالم».

وواصل: «من أول ما تولينا المهمة قررنا أن جميع المسابقات هتقام من دور واحد ماعدا بطولات الجمهورية، بعد ما تفاقمت اعداد الكورونا، وقررنا اننا نكمل المرحلة التانية لـ 99 و2001، هم مالهماش مسابقات تاني في الفترة الجاية فحرام يقعدوا الفترة دي كلها بدون لعب، قولنا نكمل المسابقة من دور واحد على ان تستكمل مسابقتي مواليد 2003 و2006 كما بدأت من دورين».

وواصل: «اللائحة التي كانت منشورة في نوفمبر تقوم أن البطولة ستبقى بالمواجهات المباشرة، بما أن المواجهات قررنا استكمالها من دور واحد وقررنا نغير النظام، فتقرر النهاردة إن بعد تساوي الفريقين في النقاط سنلعب مباراة فاصلة، لإن لم نحدد لائحة عندما قمنا بتنظيم دوري من دور واحد».

وقال أيضا: «عندما تم استئناف المسابقة لم تعد المواجهة المباشرة تحتسب على مباراتين، لأن مسألة احتساب الفائز بفارق الأهداف لم يعد موجودًا، وكان هناك مقترحا لتقاسم بطولة 99 بين الأهلي والزمالك خاصة أنها لاتؤهل إلى شئ».

وأكمل: «قرار اقامة مباراة فاصلة تم اصداره اليوم وأحد مسئولي الناديين اقترح تقاسم البطولة بين الفريقين، واليوم بعد المباراة ولأننا لم نقرر خوض المباريات على ملاعب محايدة من قبل، قررنا إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل ليكون النظام أكثر عدلا».

وبسؤاله لماذا لم نقرر نظام المباراة الفاصلة قبل مباراة اليوم؟ أجاب قائلا: «وإيه المشكلة؟ هي بطولة لا تؤهل لشيء في النهاية وآخر بطولة في تلك المرحلة السنية».