شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة عن شكوى الزمالك لـ«كاف» ضد الترجي والمولودية: «لو أقدر أساعد سأساعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي، إنه لا يمثل مصر في الفيفا لكنه يمثل إفريقياب الكامل، وليس له دخل في شكوى الزمالك لكن لو كان لديه القدرة على المساعده فسيفعل.

وأضاف أبوريدة في تصريحات تلفزيونية:«أنا أمثل أفريقيا وليس بلد بعينها، هذا الموضوع يتم بحثه من قبل اللجان (شكوى الزمالك)، الأكيد الاتحاد الأفريقي يُنظر للموضوع ولو أقدر أساعد سأساعد».

وأكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم مجلس الزمالك كشف في تصريحات صحفية أول أمس السبت، أن ناديه سيقدم شكوى رسمية بشأن مباراة الترجي والمولودية في أعقاب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع أبوريدة حديثه لكن عن ملف دوري السوبر والذي يفكر فيه الاتحاد الإفريقي:«كرة القدم صناعة هذه الأمور تدرس، المهم الاتحاد الدولي ومعه يفكر في دوري عالمي لمواجهة الفرق العالمية مثل ليفربول هذا هو التحدي».

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