شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك مراقبة دوليا ولا مجال لتأجيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مراقبة دوليا ولا مجال لتأجيلها.

وأضاف مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «القمة في موعدها 18 إبريل الجاري ولا مجال لأي تأجيل كما أن هناك رقابة دولية على اللقاء كون فكرة الاستعانة بحكام مصريين أصبحت جديدة ونقطة فارقة».

وتابع مجاهد:«المباراة ستقام في موعدها ولا مجال لتأجيلها ونقوم حاليًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقامة سهرة رمضانية رائعة».

واختتم: «أثق في أن المواجهة ستخرج في أفضل شكل سواء فنيًا أو بدنيًا أو تقنيًا».

وعن التعاقد مع فينجادا قال مجاهد:«ننيلو فينجادا بروفسير قبل أن يكون مدرب، وهو الحائز على كأس العالم للشباب مع البرتغال سنة 1991 في جيل روي كوستا، ولا يوجد قرار رئاسي بالتعاقد مع مصريين فقط لأي منصب، والتعاقد مع أجنبي يكون إذا لم تتوافر الكوادر المصرية. وعلى كلِ لا يوجد شرط جزائي في عقد فينجادا وتستطيع أي إدارة قادمة فك الارتباط معه بسهولة».