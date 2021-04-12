شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: «أنا بطل دوري الشباب باعتراف الأهلي وما يحدث تهريج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، استيائه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك 99 مؤكدًا أن فريقه هو بطل الدوري.

وقال طارق يحيي:«لو الأهلي كان متقدما كان سيتم احتساب الدوري للأهلي، ما يحدث ظلم للزمالك نحن نستحق اللقب، وما يحدث تهريج، وأقول لجماهير الزمالك واللاعبين والإدارة الحالية والسابقة ألف مبروك البطولة».

وتابع:«رأيي الشخصي لا ألعب المباراة، أنا بطل الدوري قولاً واحدًا وهذا باعتراف الموقع الرسمي للأهلي وطبقًا للوائح، هل الموقع الرسمي للأهلي سيوضح هذا الكلام دون الرجوع للوائح؟».

وشهدت دوري الجمهورية مواليد 99 أزمة بعد فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (2-1) ضمن الجولة التاسعة والأخيرة ليحتفل لاعبي الفريق الأحمر باللقب في المقابل احتفل لاعبي الفريق الأبيض باللقب أيضًا.

وجاء احتفال لاعبي الأهلي باللقب نظرًا لاعتبارهم متفوقين في المواجهات المباشرة، في المقابل احتفال لاعبي الزمالك نظرًا لتفوقهم بفارق الأهداف.

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