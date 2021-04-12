شكرا لقرائتكم خبر عن «هتافات مسيئة للأهلي».. اتحاد الكرة يحيل فيديو إمام عاشور للجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إحالة إمام عاشور لاعب نادي الزمالك للجنة الانضباط.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيوينة: «تم إحالة فيديو احتفال إمام عاشور بعد مباراة الأهلي إلى لجنة الانضباط».

وظهر إمام عاشور وهو يحتفل بعد مباراة الأهلي والزمالك للشباب مواليد 1999 وهو يسمع هتافات مسيئة للنادي الأهلي.

يذكر أن عاشور ينفذ عقوبة الإيقاف المفروض عليه من نادي الزمالك بعدما اعترض على المدير الفني باتريس كارتيرون ورفض إجراء الأحماء في مباراة المولودية بالجزائر.