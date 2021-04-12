شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: عبد المنصف يستحق المنتخب.. وهذه نصيحتي لـ إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني سابقا، سبب حصوله على دورات تدريبية وشهادات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وليس الاتحاد الأفريقي، قائلا: "الاتحاد الأفريقي لا يقيم دورات حاليا، والشهادة التي تُمنح في نهاية هذه الدورات يمكن العمل بها في أي قارة وأى مكان في العالم".

وقال الحضري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة سبورتس2: "أنا تحت أمر منتخب مصر، لو طلب مني عينيا مش هتأخر، ومحمد عبد المنصف لن ينضم للمنتخب إلا في وجود جهاز فني أجنبي يقود الفراعنة".

وأضاف: "لو كنت مدربا لحراس المنتخب في الجهاز الفني لقررت ضم عبد المنصف دون تردد؛ لأنه حارس بامكانيات كبيرة ويقدم مستويات مميزة بغض النظر عن عامل السن، المقياس هو الأداء والاجتهاد".

وتابع: "شريف إكرامي لم يوفق، وعليه التركيز أكثر، ولا ينظر للي حواليه إذا كان إيجابيا أو سلبيا، أنا أعرف فكر شريف، لأنى اتعاملت معاه، وعليه أن يغلق أذنه.

وأكد عصام الحضري دعمه لمحمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، بعد أن أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، نتيجة تدخل عنيف فى مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى، ووجه الحضري رسالة له على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "نثق فى عودتك للملاعب كما كنت يا تريزى، كن قويا وتقوم بالسلامة".