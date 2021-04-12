شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة مباراة الأهلي والزمالك فى مسابقة 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة مواليد 99، قائلا: "مسابقة 99 انتهت، وكان من المفترض ألا تقام مرة أخرى من الموسم الماضى، لأنها ليست مهمة بالنسبة لنا، ودوري 2003 الأهم علشان كأس العالم".

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: "من أول ما تولينا المهمة قررنا أن جميع المسابقات ستقام من دور واحد عدا بطولات الجمهورية، بعد ما تفاقمت أعداد الكورونا، وقررنا أن نكمل المرحلة الثانية لـ99 و2001، هم مالهمش مسابقات تاني في الفترة الجاية فحرام يقعدوا الفترة دي كلها بدون لعب، قلنا نكمل المسابقة من دور واحد على أن تُستكمل مسابقتا مواليد 2003 و2006 كما بدأت من دورين".

وتابع: "اللائحة اللى كانت منشورة في نوفمبر تفيد أن البطولة هتبقى بالمواجهات المباشرة، وقررنا استكمالها من دور واحد وقررنا نغير النظام، فتقرر النهاردة أنه بعد تساوي الفريقين في النقاط هيتلعب ماتش فاصل".

واستطرد مجاهد: "كان هناك مقترح من جانب أحد الأندية بتقاسم البطولة بين الفريقين؛ لأنها مش مؤهلة لحاجة، وقررنا النهاردة بعد المباراة إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل".

واختتم أحمد مجاهد تصريحاته: "المباراة علشان فيها أهلي وزمالك أخدت الشكل ده، لائحة شهر نوفمبر دي مبقاش ليها وجود بعد ما قررنا نغير نظام المسابقة، وقلنا نستنى للنهاية ونشوف إيه الدنيا، ولم نخطئ في عدم وضع نظام لتحديد البطل قبل إقامة مباراة اليوم".