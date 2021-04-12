شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يغلق صفحة سيراميكا ويمنح لاعبى الإنتاج راحة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت مساء الأحد، على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويحصل لاعبو الإنتاج على راحة من التدريبات قبل بدء فترة الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن مهمته فى الوقت الحالى مع فريق الإنتاج الحربى هى الأصعب فى مسيرته التدريبية، وقال كشرى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: نلعب خلال الفترة الحالية على تجميع النقاط لأن المركز الحالى لا يليق بالانتاج الحربي، والدورى صعب جداً، وأخر 8 فرق فى الجدول فرق كبيرة جداً، والأمر لن يتم حسمه إلى فى نهاية المسابقة، وهناك فرق لا أتخيل هبوطها، مثل الإسماعيلى والمقاولون، كلاهما أندية لها تاريخ كبير وأتمنى أن يتحسن مستوى الانتاج أيضاً.

واختتم: لدينا لاعبين مميزين ولكن نحتاج إلى التدعيم فى عدة مراكز، ومهمتى مع الإنتاج أصعب من مهمتى من قبل مع أسوان، لأن فى أسوان كان الفريق جمع بعض نقاط فى الدور الأول، ولكن فى الانتاج نبدأ من تحت الصفر والمهمة صعبة، ودائماً حظى التجارب الصعبة.