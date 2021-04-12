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سيراميكا يواجه القناة وديا اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، مباراة ودية، في الثانية عصر اليوم الاثنين، أمام القناة، وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر والتي تقام في العشرين من شهر أبريل الجاري.

 

ويشارك في هذه المباراة مجموعة اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء الإنتاج الحربي الذي أقيم على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، إلى تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة، والحفاظ على معدل اللياقة البدنية للجميع، في ظل المباريات المتلاحمة التي يخوضها سيراميكا في قادم الفترات.

 

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

 

وبهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

 

فيما استمر الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 30 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

 

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