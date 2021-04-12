شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه القناة وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، مباراة ودية، في الثانية عصر اليوم الاثنين، أمام القناة، وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر والتي تقام في العشرين من شهر أبريل الجاري.

ويشارك في هذه المباراة مجموعة اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء الإنتاج الحربي الذي أقيم على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، إلى تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة، والحفاظ على معدل اللياقة البدنية للجميع، في ظل المباريات المتلاحمة التي يخوضها سيراميكا في قادم الفترات.