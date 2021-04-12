شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه القناة وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، مباراة ودية، في الثانية عصر اليوم الاثنين، أمام القناة، وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر والتي تقام في العشرين من شهر أبريل الجاري.
ويشارك في هذه المباراة مجموعة اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء الإنتاج الحربي الذي أقيم على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.
فيما استمر الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 30 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.