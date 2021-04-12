شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: لاعبو الأهلي تغلبوا على الزمالك في قمة الشباب رغم فارق الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، أنه لا يحب التدخل في الجزء الإداري بخصوص لائحة دوري الشباب، بعد أزمة تحديد بطل دوري مواليد 1999، لأن دوره فني، وخالد بيبو مدير القطاع هو المسئول عن الجزء الإداري، مؤكدا أنه كان يهم فريقه الفوز لتعويض خسارة النقاط في المرحلة الأخيرة وقدم اللاعبيين مباراة كبيرة تليق بالفريقين".

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "أدرت المباراة من المدرجات بسبب طردي في المباراة الماضية، وخضعت للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالأهلي بسبب أزمة الطرد في مباراة إنبي".

وأضاف عمرو أنور: "المباراة كانت مواجهة كرة قدم، ومن أريد الإشادة بهم هم لاعبينا الذين أدوا مباراة كبيرة، خاصة أن لاعبينا تحت السن عكس الزمالك الذي لعب بـ4 لاعبين من الفريق الأول، مثل إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل، في المقابل معظم لاعبي الأهلي مواليد 2000 و2001 وهناك لاعب مواليد 2004، ولا أقول ذلك للتقليل من فريق الزمالك، ولكن ما أقصده أنه كانت هناك خبرات أكبر من لاعبي الزمالك في المباراة ومع ذلك حققنا الفوز".

وتابع: "المباراة كانت سجالا ولا تستطيع قول إن هناك تفوقا لفريق على الآخر، ولدينا 8 لاعبين إعارات من فريق الشباب لأندية الدوري الممتاز".