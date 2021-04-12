شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى: إدارة الزمالك طلبت تقريرا عن قمة الشباب لتحديد موقف لعب المباراة الفاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى، رئيس قطاع كرة القدم بالزمالك، أن نظام بطولة دوري الشباب تنص على أن المسابقة من مرحلتين؛ الأولى من دورين من 3 مجموعات الأول والثاني والثالث من كل مجموعة لإقامة دوري من دوري واحد.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "في المرحلة الأولى يحتكموا إلى النتائج المباشرة وفي المرحلة الثانية يحتكموا إلى فارق الأهداف، وعادوا اليوم ليقرروا لعب مباراة فاصلة بين الفريقين، رغم عدم وجود ذلك في اللائحة ، وهناك بند في اللائحة اذا تساوى في النقاط من الممكن أن يقتسما البطولة".

وأضاف: "طُلب مني تقرير مفصل عن اللوائح المنظمة لبطولة دوري الشاب وسيعرض على اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبد العزيز غدا لاتخاذ القرار اللازم بشأن لعب مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بنادي السكة الحديد".

وتابع: "كان لدينا 5 لاعبين من فريق 2000 في صفوف فريق الشباب واليد 1999، وغدا حمدي علاء ويوسف أسامة نبيه سيتدربون مع الفريق الأول وهو ما يثبت نجاح قطاع الناشئين".

واختتم: "لا أعلم ما حدث من لاعبي فريق الشباب بالزمالك بعد المباراة ولم أتطرق لما حدث سواء من إمام عاشور أو غيره من اللاعبين، وسنرى ما حدث من اللاعبين".