محمد يوسف: الأفضل للأهلي مواجهة الوداد المغربي بربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، أن فرص الأهلي ستكون أكبر لو واجه الوداد المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي فرصته ستكون أفضل لو واجه الوداد المغربي في ربع النهائي و الأهلي دائما هدفه البطولة ومن يرغب أن يكون بطل يواجه أي فريق".

وأضاف:" قلق الجمهور موجود حتى لو صعدنا كأول مجموعة، وهذا قلق إيجابي لأنه ينعكس على الفريق والجهاز الفني وييظهر أفضل ما لديك".

وأوضح، أنه ليس قلق من وجود الأهلي في المركز الثاني بمجموعته، لأن الفريق أمامه فرق قوية سيواجهها في الأدوار المقبلة سواء في ربع النهائي أو نصف نهائي أو حتى النهائي.

وأشار إلى أن الأهلي يلعب على اللقب العاشر، ولذلك يجب ألا يركز على اسم الفريق الذي سيواجهه في الدور المقبل.

وأتم تصريحاته:" الأهلي سيواجه واحد من الفرق الأولى سواء الوداد او صنداونز أو الترجي وهدفه تحقيق اللقب العاشر".