الحضري يكشف مفاجأة عن مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى السابق للمنتخب المصري، أنه من الوارد العمل كمدير فني وليس كمدرب حراس مرمى.

تصريحات الحضري جاءت عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"حرصت على الحصول على الرخصة B من الاتحاد الآسيوي نظرًا لأن الاتحاد الأفريقي لا يقيم دورات في الوقت الحالي".

وأوضح الحضري خلال تصريحاتي :"الشهادة من الاتحاد الآسيوي ستجعلني أعمل في جميع الدوريات العربية عكس الشهادة من الاتحاد الأفريقي ليس معترف بها".

وأشار الحضري :"من الوارد العمل كمدير فني وليس كمدرب حراس مرمى، لديّ عروض في التوقيت الحالي".

وعن موقفه من العمل في مصر، رد :"مصر لو طلبت عنيا الاتنين هديهالها، لن أرفض إذا تلقيت عرضًا".

عدة رسائل وجهها الحضري كانت البداية لمحمد عبد المنصف وعدم انضمامه للمنتخب المصري في الفترة الأخيرة :"عبد المنصف من وجهة نظري لن ينضم للمنتخب المصري إلا إذا تواجد مدير فني أجنبي".

وتابع :"الجهاز المصري سيكون تركيزه على الأعمار، وعلينا احترام وجهة نظر الجهاز الفني لأنه سيتحمل المسؤولية وسيتم محاسبتهم على القرارات".

وعن شريف إكرامي، قال :"إكرامي لو يوفق في الفترة الأخيرة، عليه التركيز وعدم النظر عن الكلام إذا كان سلبي أو إيجابي، أنا أعرف شريف جيدًا وعليه أن يغلق أذنيه".

واختتم الحضري تصريحاته عن المهدي سليمان :"مهدي من الحراس ليس محظوظ نظرًا لتواجد إكرامي والشناوي، وقلت لمهدي لو فيه أي مشاكل حاول تحلها وطالبته بالتمرين والصراحة المهدي كان متقبل كل حاجة".