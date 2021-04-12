طارق يحيى: الزمالك بطل دوري الشباب باعتراف الموقع الرسمي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب قرار إقامة مباراة فاصلة بين الغريمين الأهلي والزمالك.

وشهدت دوري الجمهورية مواليد 99 أزمة بعد فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (2-1) ضمن الجولة التاسعة والأخيرة ليحتفل لاعبي الفريق الأحمر باللقب في المقابل احتفل لاعبي الفريق الأبيض باللقب أيضًا.

وجاء احتفال لاعبي الأهلي باللقب نظرًا لاعتبارهم متفوقين في المواجهات المباشرة، في المقابل احتفال لاعبي الزمالك نظرًا لتفوقهم بفارق الأهداف.

وعن هذا قال طارق يحيى في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"على مسئوليتي لو الأهلي كان متقدمًا كان سيتم احتساب الدوري للأهلي، ما حدث ظلم على نادي الزمالك نحن نستحق البطولة، الزمالك ممكن يلعب في دوري تاني ما يحدث تهريج، أنا بقول لجمهور الزمالك واللاعبين والإدارة الحالية والسابقة مبروك الفوز بالبطولة".

وتابع :"هو ليه مباراة الأهلي تم احتسابها في مباراة السلة علشان اللوائح".

وأكمل :"رأيي الشخصي لا ألعب المباراة، أنا بطل الدوري قولاً واحدًا وهذا باعتراف الموقع الرسمي للأهلي وطبقًا للوائح، هل الموقع الرسمي للأهلي سيوضح هذا الكلام دون الرجوع للوائح؟".

وعلق طارق يحيى على أزمة الفيديو بشأن اللاعب إمام عاشور، ليرد :"أنا لم أشاهد فيديو إمام عاشور لكي أعلق أقسم بالله".

وأنهى :"إمام عاشور لاعب الفريق الأول وهو يتبع الفريق الأول، القرار سيتم اتخاذه من الفريق الأول وإدارة النادي".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تسريب فيديو يتعلق بلاعب الزمالك إمام عاشور وهو يهاجم رموز الأهلي.