نشرة الأحد.. مباراة فاصلة بين شباب الأهلي والزمالك.. وإصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 11 ابريل 2021.

اتحاد الكرة: إحالة واقعة إمام عاشور للجنة الانضباط

هيمنة الرجاء تحطم طموح بيراميدز وتضع حلم الصعود بالكونفدرالية في خطر

ثنائية كوكا في ديربي الأعداء تقود أولمبياكوس لحسم لقب الدوري مبكرًا

كوكا يسجل هدفًا في "ديربي الأعداء الأبديين" والحارس يحاول الاعتداء عليه (فيديو)

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري 99

سيراميكا يفرض التعادل على الانتاج ويزيد معاناته في قاع الدوري

إمام عاشور يثير أزمة بسبب فيديو متداول لسباب شباب الزمالك لرموز الأهلي

ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز.. وتقارير: موسمه انتهى

خاص.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي