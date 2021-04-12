الزمالك: سنشكو الترجي صباح الإثنين ونستخدم أوراق الضغط وأبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن الشكوى التي أعلن النادي تقديمها ضد الترجي ومولودية الجزائر تعد في الوقت الحالي وستقدم غدًا الإثنين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال الدردير في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية: "نحن في الوقت الحالي نقوم بإعداد الأدلة الخاصة بالشكوى، وسنقوم بتقديمها للاتحاد الإفريقي صباح الإثنين".

ويرى الزمالك أن الترجي ومولودية الجزائر قد اتفقا معًا على تحقيق نتيجة تخلف بمبدأ التنافس الشريف ليتأهلا معًا لربع نهائي دوري الأبطال على حساب وصيف البطولة الماضية.

وتابع الدردير: "هناك أوراق ضغط على الاتحاد الإفريقي سنستخدمها، وسنتحدث مع هاني أبو ريدة ليساعدنا في هذا الأمر باعتباره عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي".

وانتهت مرحلة المجموعات بتحقيق الزمالك للمركز الثالث برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مولودية الجزائر الذي تعادل مع الترجي في الجولة الأخيرة بتونس.