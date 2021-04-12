اتحاد الكرة: الزمالك يستند للائحة لا وجود لها.. ولدينا أسباب إقامة لقاء فاصل ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فسر أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، الأسباب التي دفعت لجنة المسابقات بالجبلاية لإتخاذ قرار إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري مواليد 99.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن اللائحة الخاصة بتحديد البطل في حالة التساوي بين الفريقين عن طريق فارق الأهداف أصبح لا وجود لها، كون البطولة قد تم تعديل نظامها.

وقال مجاهد: "عندما تفاقمت أزمة كورونا كان هناك إمكانية لإيقاف المسابقات، ولكن قررنا استكمال مسابقتي 99 و2001 وتحديدًا المرحلة الثانية من دور واحد فقط".

وأكمل: "مسابقتا 2003 و2006 تم إتخاذ قرار بأن يستكملا بشكل طبيعي من دورين وإقامة مبارياتهما في رمضان أيضًا، بعكس المرحلة السنية الأكبر".

وأضاف: "مسابقات اتحاد الكرة تحدد بالمواجهات المباشرة، الحديث عن لائحة فارق الأهداف كان عندما لا تستكمل المسابقة فقط ووقتها ستكون المواجهات المباشرة غير مكتملة ولا يمكن الرجوع لها".

وأردف: "عندما قررنا إقامة دوري من دور واحد فلم نحدد ملاعب محايدة، وللعلم كان هناك اقتراح بأن يتقاسم الأهلي والزمالك اللقب خاصة أنها بطولة غير مؤهلة لأي شيء، وهذا الاقتراح كان من أحد مسؤولي الأندية".

وأوضح: "قرار إقامة مباراة فاصلة تم إصداره اليوم فقط، ولا أرى أي مشكلة في ذلك، مرة أخرى هذه البطولة غير مؤهلة لأي شيء وقرارنا كان استكمالها حتى لا يجلس اللاعبين في منازلهم فقط".

واختتم: "اللائحة التي يستند لها الزمالك لا وجود لها لأن نظام المسابقة تم تعديله، قرار استكمال البطولة من دور واحد يعني عدم وجود اللائحة وبالتالي تم إتخاذ قرار المباراة الفاصلة".