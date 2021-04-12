مجاهد: قمة الزمالك والأهلي تحت الرقابة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري We المصري ستكون تحت رقابة دولية.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لا مجال لتأجيل اللقاء مرة أخرى، مشددًا على إقامته في موعده يوم 18 أبريل الجاري.

وقال مجاهد: "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مراقبة دوليًا، سيكون هناك رقابة دولية على اللقاء كون فكرة الاستعانة بحكام مصريين أصبحت جديدة ونقطة فارقة".

وأكمل: "المباراة ستقام في موعدها ولا مجال لتأجيلها ونقوم حاليًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقامة سهرة رمضانية رائعة".

واختتم: "أثق في أن المواجهة ستخرج في أفضل شكل سواء فنيًا أو بدنيًا أو تقنيًا".