مدرب شباب الأهلي: قرار خوض "الفاصلة" أمام الزمالك في يد الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو أنور مدرب فريق الأهلي مواليد 1999، أن رئيس النادي محمود الخطيب هو من في يده قرار خوض المباراة الفاصلة أمام الزمالك في دوري الجمهورية مواليد 1999.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في دوري الجمهورية مواليد 1999، وفوجئ الجميع باحتفال الفريقين بتحقيق اللقب، فالأول اعتبر نفسه فائز بالمواجهات المباشرة، والثاني اعتبره نفسه فائز بفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة فاصلة.

وقال أنور في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" إنه لا يمكن أن يتحدث في أمور فنية وهو مختص بالحديث فقط في الشق الفني، والخطيب هو صاحب قرار خوض مباراة فاصلة أمام الزمالك".

وأضاف:" أتعامل بشكل فني في الملعب، ذهبنا إلى المباراة من أجل الفوز بغض النظر عن إن المباراة فيها تتيويج أو لا".

وأكمل:" لعبنا مباراة تليق بفريق الشباب في الناديين، معظم الناس اللى تواجدت في المباراة استمتعت بمستوى الفريقين".

وأتم تصريحاته:" كان في خبرات أعلى في الزمالك نظرا لوجود 5 لاعبين يشاركون مع الفريق الأول".