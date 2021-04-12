أبو ريدة ردًا على شكوى الزمالك للكاف: "أنا أمثل أفريقيا وليس بلد بعينها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي، على شكوى نادي الزمالك للاتحاد الأفريقي بشأن مباراة الترجي والمولودية.

أبو ريدة قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"أنا أمثل أفريقيا وليس بلد بعينها، هذا الموضوع يتم بحثه من قبل اللجان، الأكيد الاتحاد الأفريقي يُنظر للموضوع ولو أقدر أساعد سأساعد".

وكان عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم مجلس الزمالك كشف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن ناديه سيقدم شكوى رسمية بشأن مباراة الترجي والمولودية في أعقاب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث أبو ريدة أيضًا عن موقفه من رئاسة الاتحاد المصري والأفريقي، قائلاً :"ليس لديّ رغبة نهائيًا في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، إذا كان الأمر يستدعي ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة سأفعل ذلك".

وتابع :"العلاقة الجيدة بين رؤساء الاتحادات في أفريقيا حسمت المرشح لرئاسة كاف، وترشحي لرئاسة كاف كان مشروطًا منّي بأن أكون رئيسًا لاتحاد الكرة المصري".

ملف آخر تحدث عنه أبو ريدة وتحديدًا دوري السوبر، ليكشف :"اجتهادات، كرة القدم صناعة هذه الأمور تدرس، المهم الاتحاد الدولي ومعه يفكر في دوري عالمي لمواجهة الفرق العالمية مثل ليفربول هذا هو التحدي".

وأنهى أبو ريدة حديثه عن موعد بطولة أمم أفريقيا والمقرر لها بالكاميرون :"حتى هذه اللحظة ستقام في موعدها خاصة أن التجربة في بطولة المحليين نجحت في الكاميرون، والبطولة في موعدها".

وكان الاتحاد الأفريقي قرر في وقت سابق تأجيل انطلاقة بطولة أمم أفريقيا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) لتقام البطولة في يناير المقبل.