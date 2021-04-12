اتحاد الكرة: إحالة واقعة إمام عاشور للجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، إحالة المقطع المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط ودراسته لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن لجنة الانضباط يحق لها دراسة المقطع من كافة جوانبه وتحديد صحته من عدمه، مع إتخاذ القرارات المناسبة.

وقال مجاهد: "الفيديو المؤسف لإمام عاشور من اختصاص لجنة الانضباط وليس لجنة المسابقات، وتمت إحالته إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لإتخاذ اللازم".

واختتم: "حتى وإن كان الفيديو خارج الملعب تمامًا وفي أي مكان فهو يخص لجنة الانضباط، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها التحقيق في الأمر وصحته وإتخاذ اللازم تجاهه".

وظهر إمام عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز الأهلي ويأتي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير.