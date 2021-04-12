ريال بيتيس يجبر أتلتيكو على التعادل ويقدم هدية لريال مدريد وبرشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتهت مواجهة أتلتيكو مدريد، المتصدر، ومضيفه ريال بيتيس بالتعادل 1-1 اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح البلجيكي يانيك كاراسكو التسجيل للفريق العاصمي في الدقيقة الخامسة ثم أدرك كريستيان تيو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20.



وعقب هذا التعادل، أعيد توزيع أوراق المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم إذ يحتل أتلتيكو مدريد الصدارة بـ67 نقطة فيما يأتي ريال مدريد في مركز الوصافة بـ66 نقطة وبرشلونة في المركز الثالث بـ65 نقطة.



ودخل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المباراة بعد الإعلان عن غياب بسبب إصابة عضلية للفرنسي توما ليمار الأساسي في تشكيلة 2-4-4، في حين شغل البلجيكي يانيك كاراسكو وساول نيغويز الرواقين، إلى جانب ثنائي الهجوم الأرجنتيني أنخل كوريا والبرتغالي جواو فيليكس.



وبدا تأثر أتلتيكو مدريد بغياب ثاني هدافي الدوري مع 19 هدفاً الدولي الأوروغوياني لويس سواريز بالتساوي مع جيرارد مورينو (فياريال) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).



وتلقى أتلتيكو ضربتين موجعتين في الشوط الثاني، بإصابة مهاجمه فيليكس ليخرج في الدقيقة 47 ومدافعه الانكليزي كيران تريبييه (78) وحل بدلاً منهما الأوروغوياني لوكاس توريرا والكرواتي شيمي فرساليكو.



وتبادل الفريقان الهجمات أمام صعوبة أتلتيكو الخروج من منتصف ملعبه، قبل أن يقف برافو سداً منيعاً أمام محاولتين أخيرتين لكوريا في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت بدل الضائع.



وفي مباراة أخرى فرط ريال سوسييداد في تقدمه أمام مضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين وخرج متعادلاً 2-2، ورفع سوسييداد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث عشر مع 34 نقطة.



وبدأ نادي "الخفافيش" المباراة مهدراً ركلة جزاء سددها كارلوس سولير بجانب القائم (29).



وتقدم سوسييداد عبر أندر غيفارا بتسديدة زاحفة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس جاومي دومينيك (33).



وضاعف الضيف النتيجة بفضل المهاجم السويدي ألكسندر إيساك مستفيداً من خطأ في وسط الملعب، فتوغل داخل المنطقة وسدد أرضية زاحفة معاكسة للحارس دومينيك (45+1).



وانتفض فالنسيا في الشوط الثاني، فسجل بداية بفضل الدنماركي دانيال واس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك التعادل برأسية من البرازيلي غابريال باوليستا (73).



وأكمل فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميس غونساليس في الدقيقة 80 إثر نيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين.



وفي مباراة ثانية، أوقف أوساسونا سلسلة انتصارات مضيفه فياريال بفوزه عليه 2-1.



وعاد أوساسونا إلى سكة الانتصارات بعد أربع مباريات توالياً لم يتمكّن خلالها من الفوز، منها ثلاثة تعادلات في الثلاث الاخيرة، وتحديداً منذ خسارته أمام برشلونةز



وتعتبر هذه الخسارة ضربة معنوية لرجال المدرب أوناي إيمري الذي كان قرر اراحة بعض كوادره الأساسية في اللقاء المحلي، قبل استحقاقه الأوروبي في إياب ربع نهائي "يوروبا ليغ" أمام دينامو زغرب الكرواتي، حيث وضع قدماً في نصف النهائي بالفوز عليه 1-صفر في كرواتيا.



وتقدّم الضيوف عبر جون مونكايولا في الدقيقة 64، قبل أن يعادل فياريال عبر النيران الصديقة بعدما حول القائد دافيد غارسيا الكرة خطأ في مرمى فريقه (70). قبل أن يسجل أوساسونا بعد أربع دقائق هدف الفوز بفضل مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير.



وتجمد رصيد فياريال عند 46 نقطة في المركز السابع، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 34 في المركز 14.





المصدر: وكالات