مانشستر يونايتد يحقق انتصار مثير على توتنهام ووست هام يُسقط ليستر

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر يونايتد فوزاً غالياً على مستضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في قمة المرحة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم



وافتتح توتنهام التسجيل عبر هيونغ مين سون في الدقيقة 40 بعد أن استغل تمريرة حاسمة وصلته من لوكاس مورا، وتمكن فريد من إدراك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57.



واستطاع أدينسون كافاني إحراز الهدف الثاني للشياطين الحمر من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 79 مستغلاً كرة عرضية من البديل ماسون غرينوود، الذي عاد وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة (90+6) من تسديدة صاروخية بيمناه من داخل منطقة جزاء توتنهام.



كان كافاني قد تقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 34 إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد أن أثبتت تقنية الفيديو أن سكوت مكتوميناي قد وجه لكمة إلى سون الذي سقط على الأرض قبل أن تستكمل اللعبة وتختتم بهدف كافاني.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة معززاً رصيده في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع



كما حقق يونايتد فوزه الرابع توالياً مؤكداً استعداداه الجيد لاستضافة غرناطة الاسباني الخميس المقبل في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" علماً أنه فاز بثنائية نظيفة ذهاباً.



وحرم فريق "الشياطين الحمر" مضيفه من الفوز عليه ذهاباً وإياباً في موسم واحد للمرة الاولى منذ موسم 1989-1990.



وقلب يونايتد نتائجه رأساً على عقب منذ خسارة الذهاب، خلافاً لتوتنهام الذي بدأ بالتراجع ويحتل راهناً المركز السابع، إلى خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وحافظ مانشستر يونايتد على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ23 الاخيرة خارج قواعده (14 فوزاً و8 تعادلات)، مكرراً إنجاز أرسنال في الفترة بين آب/أغسطس 2001 وأيلول/سبتمبر 2002 عندما حافظ على سجله خالياً من الخسارة 23 مباراة، علماً بأن أرسنال يملك أطول سلسلة لسجل دون خسارة في الدوري (27 مباراة) حققه في الفترة بين نيسان/أبريل 2003 وأيلول/سبتمبر 2004.





وفي مباراة أخرى فاز وست هام يونايتد على ضيفه ليستر سيتي 3-2 اليوم الأحد، وسجل للفائز جيسي لينغارد ثنائية 29، 44، وجارود بوين 48، فيما سجل لليستر سيتي النيجيري كيليتشي إيهياناتشو 70 و 90.



ورفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز رصيده إلى 55 في المركز الرابع، خلف ليستر الثالث بنقطة واحدة.



على الملعب الاولى في العاصمة لندن، حسم وست هام يونايتد قمته مع ضيفه ليستر سيتي في الشوط الأول بعدما سجل له الدولي المعار من مانشستر يونايتد جيسي لينغارد هدفين في الدقيقتين 29 بتسديدة "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة اثر تمريرة من التشيكي فلاديمير تسوفال، و44 عندما استغل تمريرة من جارود بوين بعد خروج خاطئ للحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل وخطأ فادح لدفاع الضيوف فتابعها بيمناه من نقطة الجزاء داخل المرمى الخالي.



وعوض لينغارد جيداً غياب الهداف ميكايل أنطونيو ولاعب الوسط ديكلان رايس بسبب الاصابة، رافعاً غلته التهديفية الى ثمانية أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات بألوان فريقه الجديد.



وعزز بوين تقدم أصحاب الارض مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث اثر هجمة منسقة وتمريرة على طبق من ذهب من التشيكي توماش سوتشيك داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى (49).



وقلص الدولي النيجيري كليتشي إيهياناتشو الفارق في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة بيسراه ايضا من مسافة قريبة في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.



وأشعل وست هام يونايتد المنافسة على المركز الثالث لأنه قلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ليستر سيتي، كما أن الفارق بين الأخير وتشيلسي الخامس وليفربول السادس الى نقطتين وأربع نقاط توالياً.





المصدر: بي إن سبورت