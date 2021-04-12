الامارات | «القرش الإماراتي» يحطم 8 أرقام قياسية في بطولة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرش الإماراتي» يحطم 8 أرقام قياسية في بطولة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطّم سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني، يوسف المطروشي، ثمانية أرقام قياسية (إماراتية - خليجية) جديدة خلال مشاركته في بطولة مصر الدولية، أبرزها رقم سباق 100 متر حرة عمومي، ثاني أقوى السباقات، بزمن قدره 51.49 ثانية، والذي كان مسجلاً باسم سباح المنتخب الوطني السابق خالد الدبوس، حين كان عمره 27 سنة (52.33 ثانية)، ولكن «القرش الإماراتي» المطروشي يمتلك ميزة إضافية، لكونه نجح في تسجيل الرقم الجديد، مختصراً 10 سنوات، خصوصاً أن عمره لم يتجاوز 17 عاماً.

من جهته، أكد مشرف رياضة السباحة بنادي الوصل، جمعة المشحوم، أن المطروشي سباح طموح، ولا يتوقف عن كتابة الإنجازات. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المطروشي سيدخل في برنامج جديد خاص بداية من اليوم، بعد العودة من مصر، من أجل الاستعدادات للمحاولات المقبلة». وأضاف أن «فوز المطروشي على سباحي المنتخب المصري، والعديد من الدول، في بطولة شارك فيها ما يقارب 2000 سباح، يؤكد موهبة السباح».

وتابع: «يوسف المطروشي يجبر كل من حوله على الوقوف معه ومساعدته للوصول إلى حلمه، فهو لا يتوقف عن التدريب والمشاركة، ويعشق السباحة، ففي الوقت الذي توقفت فيه المنافسات بسبب (كورونا)، كان دائماً ما يبحث عن البطولات ويسأل عنها ومتى ستعود، وكلها أمور تشير إلى تفوق السباح، فالمطروشي يحتاج إلى نوع من الاهتمام والعناية والدعم، وسنبحث مع المسؤولين دعم السباح من أجل مشاركته في البطولات المقبلة».

بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات، جمعة البلوشي، أن ما حققه يوسف المطروشي يعتبر إنجازاً بشكل غير مسبوق، وقال: «المطروشي حقق أرقاماً قياسية بالجملة، وسجل 51.49 ثانية في سباق 100 متر حرة، وأرى الرقم المسجل رائعاً لسباح عمره 17 عاماً، وكان حتى قبل شهرين فقط يتدرب مرة واحدة يومياً، إضافة إلى تأخر المعسكر الخاص به أسبوعين، وهي كلها أمور وقفت أمام السباح، ولكنه على الرغم من ذلك حقق هذه الإنجازات».

وأكد البلوشي أن أمل صعود السباح إلى أولمبياد طوكيو لايزال في المتناول، وقال: «هناك ثلاث بطولات قبل انطلاق الأولمبياد، الأولى في موناكو 29 مايو المقبل، والثانية في الأول من يونيو في روسيا، أما البطولة الثالثة فستكون يومي الخامس والسادس من يونيو المقبل في إسبانيا، وأعتقد أن الأمل سيكون في هذه البطولة، حتى يستطيع السباح التجهيز جيداً للبطولة، وتحقيق رقم مؤهل للأولمبياد، إذ يحتاج من تسعة إلى 12 أسبوعاً من أجل المشاركة في بطولة جديدة، بعد المجهود الكبير الذي قام به في بطولة مصر الدولية للسباحة».

5 أرقام محلية

50 متر صدر تحت 17 عاماً:

الرقم الجديد 29:54 ثانية.

الرقم السابق 31:16 ثانية (عبدالله سالم البلوشي).

100 متر حرة تحت 17 عاماً:

الرقم الجديد 51:49 ثانية.

الرقم السابق 54:98 ثانية (خويطر الظاهري).

100 متر حرة عمومي:

الرقم الجديد 51:49 ثانية.

الرقم السابق 52:33 ثانية (خالد الدبوس).

200 متر حرة تحت 17 عاماً:

الرقم الجديد 1:53:8 دقيقة.

الرقم السابق 2:02:21 دقيقة (عبيد الجسمي).

200 متر حرة عمومي:

الرقم الجديد 1:53:8 دقيقة.

الرقم السابق 1:58:08 دقيقة (عبيد الجسمي).

3 أرقام خليجية

50 متر صدر 17 سنة

الرقم الجديد: 29:45

الرقم الخليجي السابق: 30:16 (القطري وليد رفيق).

100 متر حرة 17 سنة

الرقم الجديد: 51:49

الرقم الخليجي السابق: 52:51 (الكويتي سعود الطيار).

200 متر حرة 17 سنة

الرقم الجديد: 1:53:84

الرقم الخليجي السابق: 1:55:85 (القطري يعقوب الخليفي).

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