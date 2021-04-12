الامارات | خلاف مستفحل بين مدرب بايرن ميونيخ ومديره الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف مستفحل بين مدرب بايرن ميونيخ ومديره الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح بايرن ميونيخ، المكنّى «إف سي هوليوود»، نظراً لكثرة النجوم في صفوفه، مسرحاً لخلاف مستفحل بين مديره الرياضي، البوسني حسن صالحمدزيتش، ومدربه هانزي فليك، ما يعكّر الأجواء في أروقة النادي الألماني، قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي وقت يحتاج فيه حامل لقب دوري أبطال أوروبا للتعاضد من أجل تعويض سقوطه ذهاباً 2-3 في عقر داره، برزت خصومة بين فليك وصالحمدزيتش، على خلفية سياسة التعاقدات في النادي.

وتدخّل الرئيس التنفيذي في النادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه، ضارباً على الطاولة، الجمعة الماضية، داعياً إلى توحيد الصفوف، والتركيز على نهاية الموسم، ودعا إلى ضرورة «أن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية. هذا هو ما يميّز بايرن ميونيخ على الدوام».

ويتصدّر بايرن ترتيب الدوري الألماني راهناً، باحثاً عن لقبه التاسع توالياً، بفارق خمس نقاط عن لايبزيغ، وذلك بعد تعادله السبت مع ضيفه أونيون برلين (1-1).

لكن ما أصل النزاع؟ سياسة التعاقدات، يحمّل فليك المدير الرياضي مسؤولية فترة انتقالات سيئة الصيف الماضي، ويتهمه بدفع قلب الدفاع، جيروم بواتنغ، إلى الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وأبرز المشكلات، كانت في مارس الماضي، حين حمَل فليك على «براتسو» في حافلة الفريق، خلال التوجه لإحدى المباريات، وقال له «إخرس!».

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