الامارات | محمد العضب: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن كأس العالم للقدرة في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العضب: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن كأس العالم للقدرة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة ومدير نادي دبي لسباق الخيل عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، اللواء محمد العضب، أن المنتخب الوطني جاهز للاحتمالات كافة الخاصة بالمشاركة في كأس العالم للقدرة، المقررة إقامتها بمدينة بيزا الإيطالية في 22 مايو المقبل، مشيراً إلى أنه قد يتم إلغاء أو تأجيل البطولة، بداعي عدم جاهزية الدولة المضيفة، إلى جانب تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على إمكانية إقامة الحدث العالمي.

وقال العضب لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشاركة منتخب الإمارات في كأس العالم للقدرة تعد من الأمور الأساسية التي يتم الاستعداد لها حالياً عقب نهاية الموسم المحلي»، موضحاً: «الاتحاد الدولي للفروسية لم يحسم مصير البطولة حتى الآن، إذ إن الشكوك تحوم حول قدرة إيطاليا على استضافة كأس العالم للقدرة، بداعي تفشي فيروس كورونا، إلى جانب الوضع المالي بالنسبة إلى اللجنة المنظمة، وغموض قدرتها على استضافة البطولة، ولكن بالنسبة لنا فنحن جاهزون للمشاركة في حال إقامة البطولة، خصوصاً أن المنتخب الوطني هو بطل العالم، ومن أقوى المنتخبات في جميع البطولات التي شارك فيها». وتحدث عن نجاح موسم سباقات القدرة في دبي، وقال: «لقد كان موسماً استثنائياً من الجوانب كافة، خصوصاً بعدما بات الموسم مضغوطاً، بداعي الإيقاف الجائر من الاتحاد الدولي للفروسية (إف إي أي)، ما أسهم في بدء الموسم في يناير الماضي، وعدم حصول الإسطبلات والفرسان والخيول على فرصة كافية للاستعداد للموسم، ولكن النجاح الكبير الذي شهدته السباقات يعد أفضل رد على هذا الإيقاف الجائر، الذي تم إلغاؤه بقرار من محكمة التحكيم الدولية (كاس)، في قرار تاريخي هو الأول من نوعه في تاريخ رياضة الفروسية».

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