الامارات | لجنة الحكام تجتمع بقضاة الملاعب اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجتمع بقضاة الملاعب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ستعقد، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، اجتماعاً مهماً مع قضاة الملاعب، لبحث العديد من الملفات والأمور المتعلقة بالتحكيم، والاستماع للملاحظات التي يتم طرحها من قبل الحكام، وصولاً لتطوير جهاز التحكيم، والارتقاء به، ومعالجة أي عقبات أو سلبيات تعترض مسيرة التحكيم. يذكر أنه تم أخيراً إعادة تشكيل اللجنة، برئاسة سالم علي الشامسي، والحكم الدولي السابق محمد عمر نائباً للرئيس، وعضوية عدد من الحكام السابقين.

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