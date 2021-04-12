شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز كان أبرزها لقاء القمة بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد والذي انتهى بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق نيوكاسل فوز صعب على مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف، فيما حسم وست هام يونايتد لقاءه أمام ليستر سيتي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واختتم اليوم بفوز مميز لفريق ارسنال على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويستمر فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 74 نقطة وبفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب الوصافة بـ63 نقطة، ويحل ليستر سيتي ثالثاً برصيد 56 نقطة، ويكتمل المربع الذهبي بتواجد وست ها يونايتد صاحب ال55 نقطة.

ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 54 وليفربول سادساً بـ 52 نقطة وتوتنهام سابعاً برصيد 49 نقطة، ويأتي إيفرتون في المركز الثامن بعدما جمع 47 نقطة.

وحصد ليدز 45 نقطة جعلته في المركز التاسع ويأتي فريق أستون فيلا عاشراً برصيد 44 نقطة، ويحل أرسنال في المركز الـ 11 بعدما جمع 42 نقطة، متفوقاً على وولفرهامبتون صاحب المركز ال12 برصيد 38 نقطة، ويأتي كريستال بلاس في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويشتعل صراع تفادي الهبوط والخروج من القاع بتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة وبيرنلي في المركز ال15 ب33 نقطة وبرايتون في المركز الـ 16 برصيد 32 نقطة وهو نفس رصيد نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الـ 17.

ويحتل فريق فولهام المركز الثامن عشر ب26 نقطة ويتواجد ويست بروميتش في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة، فيما يتذيل فريق شيفيلد يونايتد جدول الترتيب بعد جمعه 14 نقطة فقط.