شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الفني يؤكد جاهزية عبد الرحمن مجدي للمشاركة في مباريات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال جاهزية عبدالرحمن مجدي لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة.

وغاب عبدالرحمن مجدي، عن المشاركة مع الإسماعيلي طوال الفترة المنقضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الامامية والتي أدت لخضوعه لبرنامج تدريبي مكثف.

وأشار إيهاب جلال، ان عبدالرحمن مجدي، اجتاز الاخبار الفني الذي خضع له بالكرة وبات جاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وفضل المدير الفني للإسماعيلي، عدم الدفع بعبدالرحمن مجدي خلال المواجهة الودية التي جرت اليوم مع احدي الاكاديميات الغانية لمنح اللاعب قسط من الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال التدريبات التأهيلية التي خضع لها.