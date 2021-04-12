شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك تهاون في حق نفسه.. وهناك تواطؤ من الترجي والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حماد أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يتحملون مسؤولية خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، على الرغم من فوزه على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر ىبهدف لكل فريق.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك تهاون في حق نفسه في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد فشله في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات، حيث كان الصعود إلى دور الثمانية ليس بيده وإنما بيد الترجي التونسي».

وأضاف: «لازم أحمل لاعبي الزمالك جزء من المسؤولية، بوصول الفريق لتلك المرحلة»، مشيرًا :«كانت هناك أيضًا بعض الظروف الإدارية كانت سببًا رئيسيًا في تراجع أداء الزمالك في بداية البطولة، قبل أن يستعيد الفريق مستواه الفني في مباراة مولودية الجزائر»

وأشار: «كان هناك تواطؤ من جانب ناديي الترجي ومولودية الجزائر، من أجل خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال افريقيا»، مضيفًا :«لم نشعر بأي رد فعل من الفريقين خلال المباراة، أي شخص شاهد المباراة شعر بأن الفريقان يرغبان في أن تخرج المباراة بالتعادل».

وأضاف :«حتى عندما أحرز الترجي الهدف الأول، كنا واثقين أن المبارة ستنتهي بالتعادل، لأن سيير اللقاء يؤكد ذلك، من أجل خروج الزمالك من البطولة»، مضيفًا :«الترجي كان يرغب في خروج الزمالك من افريقيا لأنه أقوى منه».