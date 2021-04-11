شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الدوري الإسباني تقديم متعة خاصة لمتابعيه بسبب الصراع الثلاثي على القمة بين فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى برشلونة.

وأقيم اليوم 4 مواجهات ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري حيث تلقى فياريال هزيمة على ملعبه من فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريقي فالنسيا وريال سوسيداد بهدفين لكل منهما.

ونجح فريق غرناطة في هزيمة مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل منهما في أبرز لقاءات اليوم.

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد 76

ريال مدريد 66

برشلونة 65

إشبيلية 58

ريال سوسيداد 47

ريال بيتيس 47

فياريال 46

غرناطة 39

ليفانتي 38

اتلتيكو بلباو 37

سيلتا فيجو 37

قادش 35

فالنسيا 34

أوساسونا 34

خيتافي 30

هويسكا 27

بلد الوليد 27

إلتشي 26

ألافيس 24

إيبار 23