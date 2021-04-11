شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخذ أول قرار بشأن المباراة الفاصلة مع الأهلي لتحديد بطل دوري الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت وتيرة الاحداث بين مسؤولي ناديي الزمالك ونظرائهم في اتحاد الكرة على خلفية قيام مجلس ادارة اتحاد الكرة بتحديد اقامة مباراة فاصلة بين الزمالك والاهلي لتحديد بطل مسابقة 99، خصوصاً وان مسؤولو الزمالك يرون انفسهم الأحق بالفوز بالبطولة وفقاً للوائح التي تعطي الزمالك الاحق باللقب بفارق الاهداف عن الاهلي.

واعتبر مسؤولو الزمالك اقامة مباراة فاصلة مع الاهلي به نوع من الظلم والاجحاف لحقوق الزمالك على حد قول طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، والذي اكد احقية ناديه في الفوز باللقب وفقاً للوائح المنظمة للبطولة.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماع طاريء «الأثنين» لمناقشة تداعيات قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لتحديد بطل الدوري.

وسيحضر الاجتماع طارق يحيي، المشرف العام عن قطاع الناشئين بالنادي من اجل الادلاء برأيه في تلك الازمة في ظل اللوائح المنظمة للمسابقة حتي يتثني للجنة المكلفة بإدارة الزمالك بإتخاذ قرارها النهائي بشأن قرار اتحاد الكرة.

وفاز الأهلي مواليد 99 على الزمالك 2/1 في المباراة التي جمعتهما «الاحد» في ختام المسابقة ونشبت ازمة بين الناديين على من الاحق بالتتويج بالدوري بعدما تساوي الفريقان في عدد النقاط.

وفجر اتحاد الكرة مفاجآة من العيار الثقيل بعد قيامه بتحديد موعداً لإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد بطل المسابقة رغم عدم وجود نص بذلك في اللائحة المنظمة للمسابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز جلسة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول نهاية الأسبوع الجاري.

ويسعي مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للتوصل مع فرجاني ساسي لحل وسط يرضي جميع الأطراف بشأن تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين مقبلين.

وينتهي عقد ساسي، مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى الزمالك.