شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ جولة جديدة للتفاوض مع ساسي لتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز جلسة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول نهاية الأسبوع الجاري.

ويسعى مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للتوصل مع فرجاني ساسي لحل وسط يرضي جميع الأطراف، بشأن تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين مقبلين.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى الزمالك.

وأبدى فرجاني ساسي، مرونة في أمر تجديد عقده مع الزمالك، مشدداً على البقاء في القلعة البيضاء وتمديد عقده رغم تلقيه عدة عروض من أندية خليجية للانتقال إليها بداية من الموسم الجديد.

وشدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تمسكه الشديد بالإبقاء على ساسي، وعدم التفريط فيه خصوصاً أنه من العناصر الأساسية في الفريق.

ويسعى مسؤولو الزمالك لإنهاء أزمة عقد فرجاني ساسي الجديد مع الفريق وغلق الملف نهائياً بعد الجلسة المقبلة سواء بالتمديد أو بالإعلان عن عدم بقاء ساسي في الزمالك خلال الموسم الجديد.