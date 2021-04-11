شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يسجل هدفين في شباك باناثينايكوس ويقود أولمبياكوس للتتويج بالدوري اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني للمرة الثانية على التوالي بعد التغلب على فريق باناثينايكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط تألق الدولي المصري أحمد حسن كوكا.

كوكا الذي دخل كبديل في الشوط الأول تمكن من تسجيل هدفين لفريقه والتسبب في حالة طرد للاعب الفريق المنافس.

وبهذا الفوز يصل أولمبياكوس إلى النقطة 76 محتلا بها صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة على فريق أريس صاحب الوصافة، وذلك قبل نهاية مشوار الدوري بـ7 جولات.

وبهذا الانتصار يضاف هذا اللقب إلى السجل المميز لألقاب المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية.