شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس استعدادات النصر لمواجهة الأهلي في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل في دور ال 32 ببطولة كأس مصر.

وأعطي سيد عيد، المدير الفني للنصر، تعليماته للاعبين بضرورة خوض التدريبات بجدية وتركيز، استعدادًا للمباراة مطالبهم بتقديم أداء جيد أمام بطل مصر وأفريقيا.

وأكد سيد عيد أن النصر سيخوض اللقاء بهدف تقديم أداء جيد للمتعة وتقديم صورة مشرفة لنادي النصر، مشيرًا إلى أن لاعبيه يقدمون أداء قوي أمام الفرق الكبيرة.

قال إنه كان يتمني إقامة المباراة في القاهرة نظراً لحلول شهر رمضان الكريم وتواجد الفريقان نفس المحافظة لعدم إجهاد اللاعبين من السفر بسبب الصيام.

وتشهد التدريبات التركيز على التمركزات الدفاعية وغلق المساحات والدفاع رجل لرجل وفرض رقابة قوية على مفاتيح لعب الأهلي.

ويسعي الجهاز الفني لتجهيز الثنائي حمودة سمير، قائد خط الدفاع، وأحمد داهش، الظهير الأيسر العائد من الإصابة، من أجل الاعتماد عليهما بشكل أساسي في المباراة.