شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب ظهير أيسر الفريق الاول الكروى بنادي الزمالك عبدالله جمعه، عن مباراة الفريق في بطوله كأس مصر مع حرس الحدود، والتى مقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل، بسبب تعرضه لشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.

وبات الظهير الايسر مهددًا أيضًا بالغياب عن الزمالك في مباراة الأهلى بقمه الدورى العام التي مقرر لها يوم الأحد القادم.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.