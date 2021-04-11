شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط مكافآت الدوري بالاستمرار في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة مع اللاعبين من الناحية المالية فيما تبقى من الموسم الجاري بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قررت التعامل بسياسة مالية مختلفة فيما تبقى من مشوار الدوري من أجل تحفيز اللاعبين ورفع المعنويات.

وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه يرغبان في زيادة تحفيز اللاعبين من خلال صرف المكافآت باستمرار تواجد الفريق في المركز الأول وصدارة البطولة بإعتبارها الهدف الرئيسي أمام الجميع.

وشدد المصدر على أن الإدارة ترى أن صرف المكافآت في الصدارة أمر مهم، خاصة أن الجماهير لن تقبل إلا ببطولة الدوري في الموسم الجاري بعد الخروج الأفريقي.