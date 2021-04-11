شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل عقد الـ100 مليون للتجديد لساسي وبن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادى الزمالك لإبرام عدد من العقود مع أحد البنوك خلال الأيام القليله القادمة، وهي عبارة عن إيجار عدد محلات النادي بسور القلعة البيضاء.

وسيحصل النادى بمقتضى هذه العقود على مبلغ 100 مليون جنيه مقابل إيجار هذه المحلات لمدة خمس سنوات قادمة.

وعلم «المصري اليوم» أن الزمالك سيستغل هذا المبلغ في التجديد للتونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، حيث من المنتظر حسم الأمر بشكل نهائي عقب دخول هذا المبلغ خزينة القلعة البيضاء.