شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن برنامج تدريبات الإسماعيلي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي البرنامج الخاص لتدريبات الإسماعيلي خلال شهر رمضان.

ومنح إيهاب جلال لاعبي الفريق إجازة يومي الثلاثاء والأربعاء، على ان يعودوا للمران اعتباراً من الخميس المقبل حتي يتمكنوا من قضاء اول يومان مع اسرهم.

وألغى إيهاب جلال المران بنظام اليوم الكامل والذي كان قام بتطبيقه خلال الفترة الأخيرة للإرتقاء بالمعدلات البدنية والفنية للاعبين.

وقرر المدير الفني للإسماعيلي أن يكون المران على فترة واحدة عقب الإفطار تحت الأضواء الكاشفة استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه على المصري البورسعيدي في آخر مباراة بينهما في الدوري.

وطلب إيهاب جلال من الجهاز الطبي للفريق تحديد قائمة بالممنوعات على اللاعبين لعدم تناولها بكميات كبيرة خلال شهر رمضان لتفادي زيادة الاوزان خلال تلك الفترة.