شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة نجم غزل المحلة السابق تناشد اتحاد الكرة المصري إنقاذه بعد تدهور حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشدت مروة إبراهيم يوسف، نجلة مدرب غزل المحلة السابق، احمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري بسرعة لحاق والدها باليمن، لأنه يعاني من إلتهاب رئوي حاد، وذلك خلال فترة تدريبه لأحد الأندية اليمنية.

وأضافت نجلة ابراهيم يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية: «والدي يعاني من سوء إهمال طبي شديد للغاية، وذلك بسبب الأحداث باليمن، وأتمنى أن يتدخل اتحاد كرة القدم المصري لإنقاذ والدي من هذه الأزمة التي يمر بها مع إمكانية توفير طائرة خاصة له للتواجد داخل مصر».

وأكملت: «والدي تم حجزه في مستشفى بالمين وهي حكومية، ولا أنتقد سوء الإدارة هناك ولكن هذه هي الإمكانيات التي لديهم حاليا بسبب ما يحدث هناك، وأشكر مسؤولي النادي على مساعدتهم الدائمة لوالدي لأنهم حاولوا نقلة إلى مصر تم إنقطاع الأكسجين الخاص به في الطائرة وعاد مرة أخرى إلى المستشفي».

وتابعت: «نطالب بسرعة تواجد طائرة مجهزة من مصر إلى اليمن من أجل لحاق والدي، وهناك أكسجين محدد مطلوب لديه من أجل العودة إلى مصر، وأنه يعاني من سوء الصحة حاليا».

واختتمت: «أشكر الأستاذ محمود الشامي عضو مجلس النواب على تقديم المساعدة الكاملة لنا ويتواصل معنا دائما، ووالدي كان نجم منتخب مصر وساهم في إسعاد جماهير غزل المحلة».