شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يونايتد × أرسنال: لاكازيت يتألق في فوز غير مسبوق للجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد أرسنال عافيته في الدوري، وحقق الفريق فوزه رقم 13 في المسابقة، بعد ان تغلب خارج قواعده على متذيل الترتيب، شيفيلد يونايتد، بنتيجة 3-0، في مباراة ضمن الجولة 31 من البريميرليج.

وأنهى فريق الجانرز الشوط الأول متوفقًا بهدف نظيف، من توقيع المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت.

وفي الشوط الثاني، عزز أرسنال تقدمه في النتيجة بواسطة البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف فريقه الثاني قبل 20 دقيقة تقريبًا من النهاية.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق، تمكن لاكازيت من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليمنح الجانرز انتصارًا كبيرًا خارج القواعد.

رجل المباراة:

المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت قدم مردودًا رائعًا وكان بطل المباراة بدون منازع من خلال هدفيه وقيادته للجانرز لتحقيق الفوز بالمباراة.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

أرسنال رفع رصيد نقاطه إلى 45 في المركز التاسع، بفارق 10 نقاط كاملة عن المركز الرابع في جدول الترتيب، مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

شيفيلد يونايتد تلقى خسارته رقم 25 في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في قاع الترتيب، بفارق 18 نقطة عن مناطق الأمان.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح أليكساندر لاكازيت هو سادس فرنسي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج مع فريق واحد. 4 من اللاعبين ال6 حققوا ذلك مع أرسنال (تييري هنري وأوليفيه جيرو وروبرت بيريس + لاكازيت).

- سجل جابرييل مارتينيلي في البريميرليج للمرة الأولى منذ يناير 2020 (ضد تشيلسي).

- فقط محمد صلاح (11) سجل خارج قواعد فريقه في البريميرليج هذا الموسم أكثر من أليكساندر لاكازيت (10)

- أرسنال حافظ على نظافة شباكه في مباراة تنافسية للمرة الأولى منذ 30 يناير 2021 (ضد مانشستر يونايتد) .. 14 مباراة في مختلف البطولات قبل اليوم بدون شباك نظيفة.

- أرسنال حقق الفوز خارج قواعده على شيفيلد يونايتد للمرة الأولى في عهد البريميرليج.