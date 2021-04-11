الساحر مهدد بالرحيل عن النصر السعودي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أخر تطورات إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية في كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها بيتي، إصابته بتمدد في الوتر الخلفي للركبة.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة النصر سوف تحسم مستقبل مارتينيز في الموسم المقبل، وفقًا لمدة غيابه بسبب الإصابة.

ويستعد نادي النصر، لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.