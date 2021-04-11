شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية الإفراج عن المستحقات التي تم تجميدها بعد الخسارة من الإسماعيلي في الجولة السابقة، بعدما حقق الفريق الفوز على الجونة في المباراة التي جرت بينهما، الأحد.

وقرر مجلس الإدارة، صرف المكافآت المتأخرة للاعبين بالإضافة إلى مكافآة الفوز على الجونة بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال تلك المواجهة.

ومن جانبه أشاد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري بالمستوى الذي كان عليه لاعبو المصري وقدرتهم على استعادة زمام الأمور سريعًا، وعدم تأثرهم بالخسارة التي لقيوها في الأسبوع المنقضي من الإسماعيلي.

وشدد هاشم، على أن المصري يضع نصب عينيه هدف وحيد وهو الاستمرار ضمن فرق المقدمة والمنافسة على الفوز بأحد المقاعد المشاركة في إحدى البطولات الأفريقية في الموسم المقبل.